Грабителя в Австралии подстрелили из лука
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Разъяренный владелец подстрелил из лука грабителя, который ворвался в его дом в Австралии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Инцидент произошел в воскресенье после обеда. Из дома в Сиднее подозреваемый взял деньги, ключи от автомобиля и другие вещи хозяина.
68-летний владелец дома использовал блочный лук, когда вор пытался забрать авто.
Грабитель выбежал из автомобиля, перепрыгнул через забор, но стрела попала ему в ягодицу. После этого он побежал к своему припаркованному авто, сел в него и уехал.
Из сообщений не ясно, насколько серьезные ранения получил вор.
Эксперты полиции исследуют место, где произошел инцидент. Лук и стрелу изъяли в качестве доказательств.
Австралийские законы не всегда благосклонны к владельцам, когда грабители получают ранения или погибают. Учитывается, была ли это самооборона или использование "чрезмерной силы".
Блочный лук не запрещен в Новом Южном Уэльсе Австралии. Для него не нужны лицензии и разрешения.