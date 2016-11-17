ГПУ зупинила досудове слідство у справах проти В.Януковича - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна прокуратура зупинила досудове слідство у кримінальних провадженнях щодо екс-президента Віктора Януковича та ще низки високопосадовців. Про це народний депутат Олена Сотник написала у Facebook, опублікувавши відповідь ГПУ на її запит, передає УНН.
“Генеральна прокуратура зупинила досудове слідство у кримінальних провадженнях щодо Януковича В.Ф., Азарова О. М., Лукаш О. Л., Ставицького Е. А., Клюєва А. П., Пшонки В. П., Захарченка В. Ю. та багатьох інших не менш „гідних“ осіб”, — написала нардеп.
О.Сотник відзначила, що ГПУ обґрунтувала зупинку слідства розшуком підозрюваних.
Натомість, нардеп наголосила, що “саме для таких випадків — коли підозрюваний переховується від слідства та суду, було передбачено в кримінальному процесі інститут заочного провадження, яке не потребує присутності підозрюваних”.
“Насправді така ситуація означає, що Генпрокуратура зможе поновити розслідування тільки після того, як „знайде“ Януковича, Азарова та Пшонку та інших”, — додала О.Сотник.
Нагадаємо, 17 листопада Верховна Рада знову не включила до порядку денного проект постанови про персональні санкції проти екс-президента Віктора Януковича його соратників та бізнесмена Дмитра Фірташа.
Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.