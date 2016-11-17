ГПУ остановила следствие по делам против В.Януковича - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура остановила следствие по уголовным производствам в отношении экс-президента Виктора Януковича и еще ряда чиновников. Об этом народный депутат Елена Сотник написала в Facebook, опубликовав ответ ГПУ на ее запрос, передает УНН.
"Генеральная прокуратура остановила следствие по уголовным производствам относительно Януковича В.Ф., Азарова А. Н., Лукаш А. Л., Ставицкого Э.А., Клюева А. П., Пшонки В.П., Захарченко В. Ю . и многих других не менее "достойных" людей ", - написала нардеп.
Е.Сотник отметила, что ГПУ обосновала остановку следствия розыском подозреваемых.
В свою очередь, нардеп подчеркнула, что "именно для таких случаев - когда подозреваемый скрывается от следствия и суда, было предусмотрено в уголовном процессе институт заочного производства, которое не требует присутствия подозреваемых".
"На самом деле такая ситуация означает, что Генпрокуратура сможет возобновить расследование только после того, как" найдет "Януковича, Азарова и Пшонку и других", - добавила Е.Сотник.
Напомним, 17 ноября Верховная Рада снова не включила в повестку дня проект постановления про персональные санкции против экс-президента Виктора Януковича его соратников и бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.