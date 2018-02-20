ГПУ: заворушення 18 лютого 2014 року були необхідні владі для розгону Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Заворушення, які сталися у Маріїнському парку з ранку та після обіду 18 лютого 2014 року були необхідні владі для розгону Майдану. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Результати подій 18 лютого — з ранку і до вечора, хоч вони і роз’єднані в часі, але слідство вбачає, що вони були цілеспрямовані для подальшого розгону Майдану... Та жорстокість, яка застосовувалася — це все було необхідним з ранку для того, щоб мати формальні підстави для оголошення антитерористичної операції вечірньої з об'єднанням всіх правоохоронних органів і так званих „тітушок“ з розданою їм зброєю”, — сказав С.Горбатюк.
Як повідомляв УНН, за словами С.Горбатюка, перші вбивства на Майдані Незалежності у Києві у січні 2014 року не розкриті, але перспектива на розкриття є.