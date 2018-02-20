ГПУ: беспорядки 18 февраля 2014 года были необходимы власти для разгона Майдана

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65496 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80232 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82952 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108086 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100632 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104690 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111651 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122828 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134355 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ГПУ: беспорядки 18 февраля 2014 года были необходимы власти для разгона Майдана

ГПУ: беспорядки 18 февраля 2014 года были необходимы власти для разгона Майдана

Киев  •  УНН

 • 12455 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Беспорядки, которые произошли в Мариинском парке с утра и после обеда 18 февраля 2014 года были необходимы власти для разгона Майдана. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Результаты событий 18 февраля - с утра и до вечера, хотя они и разъединены во времени, но следствие считает, что они были целенаправлены для дальнейшего разгона Майдана... Та жестокость, которая применялась - это все было необходимо с утра для того, чтоб иметь формальные основания для объявления антитеррористической операции вечерней с объединением всех правоохранительных органов и так называемых "титушок" с розданным им оружием", - сказал С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, по словам С.Горбатюк, первые убийства на Майдане Незалежности в Киеве в января 2014 года не раскрыты, но перспектива на раскрытие есть.

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