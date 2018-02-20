ГПУ: беспорядки 18 февраля 2014 года были необходимы власти для разгона Майдана

"Результаты событий 18 февраля - с утра и до вечера, хотя они и разъединены во времени, но следствие считает, что они были целенаправлены для дальнейшего разгона Майдана... Та жестокость, которая применялась - это все было необходимо с утра для того, чтоб иметь формальные основания для объявления антитеррористической операции вечерней с объединением всех правоохранительных органов и так называемых "титушок" с розданным им оружием", - сказал С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, по словам С.Горбатюк, первые убийства на Майдане Незалежности в Киеве в января 2014 года не раскрыты, но перспектива на раскрытие есть.