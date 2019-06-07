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ГПУ відреагувало на претензії про "м'яке" покарання засуджених у справі Гандзюк

ГПУ відреагувало на претензії про "м'яке" покарання засуджених у справі Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Будь-які посилання на пом’якшення відповідальності засуджених у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк з боку правоохоронних та судових органів не відповідають дійсності. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою Генеральної прокуратури України заяви з приводу вироку у справі, передає УНН.

"Окремі засоби масової інформації, коментуючи вирок щодо засуджених п’яти осіб, подають громадськості невірну інформацію щодо ходу досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк", - йдеться у заяві.

ГПУ, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, як зазначається, неодноразово повідомляла, що на підставі доказів, засудженим особам було змінено підозру за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, вчинене групою осіб, з метою залякування, вчинене на замовлення, що спричинило смерть потерпілого). "У подальшому засуджені звернулися з відповідними клопотаннями до прокурора щодо укладення угод про визнання винуватості", - додали у Генпрокуратурі.

"Такі угоди відповідно до вимог ст.469 КПК України були укладені і вироком суду від 6 червня 2019 року затверджені. Засуджені особи беззаперечно визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення і дали покази щодо причетності до вчинення злочину інших співучасників, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження", - заявили у ГПУ.

Досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні триває, нагадали у Генпрокуратурі.

"Ніяких відхилень від вимог Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України під час досудового розслідування та судового розгляду обвинувального акту не допущено. А тому будь-які посилання на пом’якшення відповідальності засуджених з боку правоохоронних та судових органів у ЗМІ та коментарі окремих осіб є суб’єктивними твердженнями і не відповідають дійсності", - заявили у ГПУ.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк

31 липня минулого року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк, яка настала після 3-х місяців лікування.

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