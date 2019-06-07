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ГПУ отреагировало на претензии о "мягком" наказании осужденных по делу Гандзюк

ГПУ отреагировало на претензии о "мягком" наказании осужденных по делу Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Любые ссылки на смягчение ответственности осужденных по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк со стороны правоохранительных и судебных органов не соответствуют действительности. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Генеральной прокуратуры Украины заявлении по поводу приговора по делу, передает УНН.

"Отдельные средства массовой информации, комментируя приговор в отношении осужденных пяти человек, подают общественности неверную информацию о ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк", - говорится в заявлении.

ГПУ, осуществляющая процессуальное руководство в уголовном производстве, как отмечается, неоднократно сообщала, что на основании доказательств, осужденным было изменено подозрение по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, совершенное группой лиц, с целью запугивания, совершенное по заказу, повлекшее смерть потерпевшего). "В дальнейшем осужденные обратились с соответствующими ходатайствами к прокурору по заключению соглашений о признании виновности", - добавили в Генпрокуратуре.

"Такие соглашения в соответствии с требованиями ст.469 УПК Украины были заключены и приговором суда от 6 июня 2019 года утверждены. Осужденные лица беспрекословно признали свою вину в совершении уголовного преступления и дали показания о причастности к совершению преступления других соучастников, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство", - заявили в ГПУ.

Досудебное расследование в выделенном уголовном производстве продолжается, напомнили в Генпрокуратуре.

"Никаких отклонений от требований Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины во время досудебного расследования и судебного рассмотрения обвинительного акта не допущено. Поэтому любые ссылки на смягчение ответственности осужденных со стороны правоохранительных и судебных органов в СМИ и комментариях отдельных лиц являются субъективными утверждениями и не соответствуют действительности", - заявили в ГПУ.

Напомним, 6 июня суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк.

31 июля прошлого года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Гандзюк, которая наступила после 3-х месяцев лечения.

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