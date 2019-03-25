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ГПУ повідомила про підозру колишнім керівникам "Укрспецекспорту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК "Укрспецекспорт". Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН. 

ГПУ повідомила про підозру колишнім керівникам "Укрспецекспорту"

"Повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК "Укрспецекспорт", які упродовж 2010-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК "Укрспецекспорт" по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму 23 870 458 дол.США, що згідно офіційного курсу НБУ на час вчинення злочину становить 190 062 578 грн., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - написала вона. 

Враховуючи, що вказані особи переховуються від органу досудового розслідування, їх оголошено в розшук, при цьому, за постановами інших органів досудового розслідування підозрювані також перебувають у розшуку за вчинення корисливих злочинів.

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Водночас, у період реалізації злочинного плану по заволодінню вказаними грошовими коштами, один із підозрюваних колишній керівник ДК "Укрспецекспорт" був призначений на посаду керівника ДК "Укроборонпром", а у подальшому Міністром оборони України.

Відзначимо, що мова йде про Дмитра Саламатіна. 

Нагадаю, що Головною військовою прокуратурою ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

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