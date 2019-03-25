ГПУ сообщила о подозрении бывшим руководителям "Укрспецэкспорта"

"Сообщено о подозрении бывшим руководителям ГК "Укрспецэкспорт", которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением путем заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью исключительно обеспечение документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК "Укрспецэкспорт" по внешнеэкономическим контрактам, завладели денежными средствами на сумму 23870458 долл. США, что согласно официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляет 190 062 578 грн., то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - написала она.

Учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ арестовало имущество задержанных чиновников "Спецтехноэкспорта"

В то же время, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем Министром обороны Украины.



Отметим, что речь идет про Дмитрия Саламатина.

Напомню, что Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.