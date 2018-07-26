Екс-керівник “Укрспецекспорту” Бондарчук отримав політичний притулок у Великій Британії

“Герой України (Бондарчук — ред.) побоявся постати перед українським правосуддям за свої корупційні злочини... і попросив політичного притулку в Британії. Прикро, що британський суд такий притулок надав, попри зусилля українських та британських прокурорів”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, у Лондоні був взятий під арешт колишній керівник “Укрспецекспорту” Сергій Бондарчук у межах екстрадиційного процесу.

Колишнього керівника “Укрспецекспорту” Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.