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Екс-керівник “Укрспецекспорту” Бондарчук отримав політичний притулок у Великій Британії

Київ • УНН

 • 14297 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Колишній керівник “Укрспецекспорту” Сергій Бондарчук отримав політичний притулок у Великій Британії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

“Герой України (Бондарчук — ред.) побоявся постати перед українським правосуддям за свої корупційні злочини... і попросив політичного притулку в Британії. Прикро, що британський суд такий притулок надав, попри зусилля українських та британських прокурорів”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, у Лондоні був взятий під арешт колишній керівник “Укрспецекспорту” Сергій Бондарчук у межах екстрадиційного процесу.

Колишнього керівника “Укрспецекспорту” Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.

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