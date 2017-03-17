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Екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні - Генпрокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Лондоні взятий під арешт колишній керівник “Укрспецекспорту” Сергій Бондарчук у межах екстрадиційного процесу. Про це написав на своїй сторінці Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був взятий під арешт ще один "герой“ України — екс-керівник "Укрспецекспорту“ Сергій Бондарчук”, — написав він.

За його словами, остаточну крапку у справі видачі Сергія Бондарчука вже ближчим часом має поставити Королівський суд.

“Дату судового засідання має бути визначено вже 24 березня. Генпрокуратура озброїла британських партнерів переконливими аргументами для забезпечення видачі правопорушника”, — наголосив Генпрокурор.

Ю.Луценко додав, що його візит в Лондон у листопаді 2016 р. не був марним.

Як повідомляв УНН, екс-главу “Укрспецекспорту” С.Бондарчука оголосив у міжнародний розшук Інтерпол.

Зазначимо, в лютому 2015 році МВС України оголосило в розшук Сергія Бондарчука.

Нагадаємо, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.

Генпрокуратура оголосила підозру колишньому керівнику “Укрспецекспорту” з 2005-го по 2010-й рік, громадянину Бондарчуку, який підозрюється у розкраданні 12-ти тисяч доларів за перерахування коштів на так званий ремонт авіатехніки, але насправді ремонту не відбулося (ст.191 частина 5 ККУ).

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