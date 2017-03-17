Экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне - Генпрокурор

"В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины - экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук", - написал он.

По его словам, окончательную точку в деле выдачи Сергея Бондарчука уже в ближайшее время должен поставить Королевский суд.

"Дата судебного заседания должна быть определена уже 24 марта. Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи правонарушителя", - подчеркнул Генпрокурор.

Ю.Луценко добавил, что его визит в Лондон в ноябре 2016 года не был бесполезным.

Как сообщал УНН, экс-главу "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука объявил в международный розыск Интерпол.

Отметим, в феврале 2015 года МВД Украины объявило в розыск Сергея Бондарчука.

Напомним, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".

Генпрокуратура объявила подозрение бывшему руководителю "Укрспецэкспорта" с 2005-го по 2010-й год, гражданину С.Бондарчуку, который подозревается в хищении 12-ти тысяч долларов за перечисление средств на так называемый ремонт авиатехники, но на самом деле ремонта не было (ст.191 часть 5 УК).