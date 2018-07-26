Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Бондарчук получил политическое убежище в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук получил политическое убежище в Великобритании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Герой Украины (Бондарчук - ред.) побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Великобритании. Жаль, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Лондоне был взят под арест бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук в пределах экстрадиционного процесса.
Бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, а выпустили под залог , что предусмотрено британскими законами.