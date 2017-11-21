ГПУ планує змінити підозру Лавриновичу у справі "конституційного перевороту"

"Розслідування на сьогодні наближається до завершення. Остаточне рішення за слідчим і прокурором. Єдине, дійсно цікаве рішення прийняв Апеляційни суд, коли змінив запобіжний захід (О.Лавриновичу - ред.). Він, крім усього написав, що підозра є необгрунтованою. І ми звернулися з роз'ясненням до суду, щоб вони все ж таки пояснили, що вони мали на увазі. Тому що викладено не зрозуміло. Тобто, чи вони взагалі не бачать складу злочину, чи вони не бачать достатніх доказів... З урахуванням цього зауваження нами змінено повідомлення про підозру, рішення має бути прийняте керівництвом Генеральної прокуратури, тому що він є адвокатом за посадою", - сказав він.

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У свою чергу заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська запевнила, що у найкоротший строк змінена підозра Лавриновичу у цьому кримінальному провадженні була узгоджена.

Вона пояснила, що йдеться про уточнення підозри з урахуванням рішення Апеляційного суду Києва. "Нам треба уточнювати підозру. І в цьому напрямку робота проводиться. З того часу, як було прийняте це рішення, зрозуміло, що робота слідчого і прокурора не припиняється. Є певні обставини, які не знайшли відображення у попередній підозрі", - резюмувала А.Стрижевська.

Як повідомляв УНН, 27 вересня, апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду Києва про обрання екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Генпрокуратура повідомила про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу щодо повернення до Конституції 1996 року.

Нагадаємо, у жовтні 2010 року Конституційний суд скасував конституційну реформу 2004 року та повернув Основний закон в редакції 1996 року. Те рішення КС багато український юристів, а також експертів Ради Європи називають сумнівним, адже повноваження змінювати Конституцію має Верховна Рада.