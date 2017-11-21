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ГПУ планує змінити підозру Лавриновичу у справі "конституційного перевороту"

ГПУ планує змінити підозру Лавриновичу у справі "конституційного перевороту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України планує найближчим часом уточнити повідомлення про підозру екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу у справі так званого "конституційного перевороту" з урахуванням рішення Апеляційного суду Києва, який вказав на необгрунтованість підозри. Про це повідомив сьогодні на брифінгу на начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

"Розслідування на сьогодні наближається до завершення. Остаточне рішення за слідчим і прокурором. Єдине, дійсно цікаве рішення прийняв Апеляційни суд, коли змінив запобіжний захід (О.Лавриновичу - ред.). Він, крім усього написав, що підозра є необгрунтованою. І ми звернулися з роз'ясненням до суду, щоб вони все ж таки пояснили, що вони мали на увазі. Тому що викладено не зрозуміло. Тобто, чи вони взагалі не бачать складу злочину, чи вони не бачать достатніх доказів... З урахуванням цього зауваження нами змінено повідомлення про підозру, рішення має бути прийняте керівництвом Генеральної прокуратури, тому що він є адвокатом за посадою", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ активізувала розслідування щодо суддів КСУ у справі "конституційного перевороту"

У свою чергу заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська запевнила, що у найкоротший строк змінена підозра Лавриновичу у цьому кримінальному провадженні була узгоджена.

Вона пояснила, що йдеться про уточнення підозри з урахуванням рішення Апеляційного суду Києва. "Нам треба уточнювати підозру. І в цьому напрямку робота проводиться. З того часу, як було прийняте це рішення, зрозуміло, що робота слідчого і прокурора не припиняється. Є певні обставини, які не знайшли відображення у попередній підозрі", - резюмувала А.Стрижевська.

Як повідомляв УНН, 27 вересня, апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду Києва про обрання екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Генпрокуратура повідомила про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу щодо повернення до Конституції 1996 року.

Нагадаємо, у жовтні 2010 року Конституційний суд скасував конституційну реформу 2004 року та повернув Основний закон в редакції 1996 року. Те рішення КС багато український юристів, а також експертів Ради Європи називають сумнівним, адже повноваження змінювати Конституцію має Верховна Рада.

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