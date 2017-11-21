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ГПУ планирует изменить подозрение Лавриновичу по делу "конституционного переворота"

ГПУ планирует изменить подозрение Лавриновичу по делу "конституционного переворота"

Киев  •  УНН

 • 14184 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует в ближайшее время уточнить сообщение о подозрении экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу по делу так называемого "конституционного переворота" с учетом решения Апелляционного суда Киева, который указал на необоснованность подозрений. Об этом сообщил сегодня на брифинге в начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Расследование сегодня близится к завершению. Окончательное решение по следственным и прокурором. Единственное, действительно интересное решение принял Апелляционный суд, когда изменил меру пресечения (А.Лавриновичу - ред.). Он, кроме всего написал, что подозрение является необоснованным. И мы обратились с разъяснением в суд, чтобы они все же объяснили, что они имели в виду. Потому что изложено не понятно. То есть, они вообще не видят состава преступления, или они не видят достаточных доказательств ... с учетом этого замечания нами изменено сообщение о подозрении, решение должно быть принято руководством Генеральной прокуратуры, потому что он является адвокатом по должности", - сказал он.

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В свою очередь заместитель Генерального прокурора Анжела Стрижевская заверила, что в кратчайшие сроки изменено подозрение Лавриновичу в этом уголовном производстве оно было согласовано.

Она пояснила, что речь идет об уточнении подозрения с учетом решения Апелляционного суда Киева. "Нам надо уточнять подозрение. И в этом направлении работа проводится. С тех пор, как было принято это решение, понятно, что работа следователя и прокурора не прекращается. Есть определенные обстоятельства, которые не нашли отражения в предыдущей подозрении", - резюмировала А.Стрижевская.

Как сообщал УНН, 27 сентября, апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании экс-министру юстиции Александру Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре 2017 Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о возврате к Конституции 1996 года

Напомним, в октябре 2010 года Конституционный суд отменил конституционную реформу 2004 года и вернул Основной закон в редакции 1996 года. То решение КС много Украинский юристов, а также экспертов Совета Европы называют сомнительным, ведь полномочия изменять Конституцию должна Верховная Рада.

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