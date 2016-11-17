ГПУ отримала відповідь КНУ ім.Т.Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19449 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 37643 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64372 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135467 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198819 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190365 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211194 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196812 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152150 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152933 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122709 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33843 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74354 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52950 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31133 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477783 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315333 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377709 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489424 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733870 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122709 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183150 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126003 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160931 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184118 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ГПУ отримала відповідь КНУ ім.Т.Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК

ГПУ отримала відповідь КНУ ім.Т.Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК

Київ • УНН

 • 12458 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генпрокуратура отримала відповідь на свій запит до КНУ ім. Т. Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, у вересні 2016 року заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська звернулась до ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з проханням залучити спеціалістів з кримінального процесу для надання фахових відповідей стосовно застосування окремих норм Кримінального процесуального кодексу України з метою запобігання поширенню хибної практики маніпулювання положеннями КПК України та забезпечення однакового застосування норм КПК України в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

У відомстві зазначили, що необхідність звернення з вказаним листом до науковців зумовлена випадками довільного тлумачення окремих положень КПК.

"28 жовтня 2016 року ректор КНУ ім. Т. Шевченка відповів на вказаний лист та надав науковий висновок, підготовлений фахівцями кафедри правосуддя юридичного факультету, у якому роз’яснювались питання початку досудового розслідування (реєстрація заяв та повідомлень про злочин, внесення відомостей до ЄРДР), передачі проваджень за підслідністю, визначення належних суб'єктів прийняття тих чи інших процесуальних рішень, а також визначення доказів недопустимими", - сказано в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59