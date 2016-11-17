ГПУ отримала відповідь КНУ ім.Т.Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генпрокуратура отримала відповідь на свій запит до КНУ ім. Т. Шевченка щодо окремих питань, пов’язаних із трактуванням деяких норм КПК. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, у вересні 2016 року заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська звернулась до ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з проханням залучити спеціалістів з кримінального процесу для надання фахових відповідей стосовно застосування окремих норм Кримінального процесуального кодексу України з метою запобігання поширенню хибної практики маніпулювання положеннями КПК України та забезпечення однакового застосування норм КПК України в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду.
У відомстві зазначили, що необхідність звернення з вказаним листом до науковців зумовлена випадками довільного тлумачення окремих положень КПК.
"28 жовтня 2016 року ректор КНУ ім. Т. Шевченка відповів на вказаний лист та надав науковий висновок, підготовлений фахівцями кафедри правосуддя юридичного факультету, у якому роз’яснювались питання початку досудового розслідування (реєстрація заяв та повідомлень про злочин, внесення відомостей до ЄРДР), передачі проваджень за підслідністю, визначення належних суб'єктів прийняття тих чи інших процесуальних рішень, а також визначення доказів недопустимими", - сказано в повідомленні.