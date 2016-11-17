ГПУ получила ответ КНУ им. Т.Шевченко по отдельным вопросам, связанным с трактовкой некоторых норм УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генпрокуратура получила ответ на свой запрос в КНУ им. Т. Шевченко по отдельным вопросам, связанным с трактовкой некоторых норм УПК. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, в сентябре 2016 года заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская обратилась к ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с просьбой привлечь специалистов по уголовному процессу для предоставления профессиональных ответов по применению отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью предотвращения распространения порочной практики манипулирования положениями УПК Украины и обеспечения одинакового применения норм УПК Украины в деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.
В ведомстве отметили, что необходимость обращения с указанным письмом к ученым обусловлена случаями произвольного толкования отдельных положений УПК.
"28 октября 2016 года ректор КНУ им. Т. Шевченко ответил на указанное письмо и дал научный вывод, подготовленный специалистами кафедры правосудия юридического факультета, в котором разъяснялись вопросы начала досудебного расследования (регистрация заявлений и сообщений о преступлении, внесение сведений в ЕРДР) , передачи производств по подследственности, определения надлежащих субъектов принятия тех или иных процессуальных решений, а также определение доказательств недопустимыми ", - сказано в сообщении.