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15 марта, 19:03 • 109674 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151115 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128026 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121243 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107282 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102658 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97716 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ГПУ получила ответ КНУ им. Т.Шевченко по отдельным вопросам, связанным с трактовкой некоторых норм УПК

Киев • УНН

 • 12458 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генпрокуратура получила ответ на свой запрос в КНУ им. Т. Шевченко по отдельным вопросам, связанным с трактовкой некоторых норм УПК. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, в сентябре 2016 года заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская обратилась к ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с просьбой привлечь специалистов по уголовному процессу для предоставления профессиональных ответов по применению отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью предотвращения распространения порочной практики манипулирования положениями УПК Украины и обеспечения одинакового применения норм УПК Украины в деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.

В ведомстве отметили, что необходимость обращения с указанным письмом к ученым обусловлена ​​случаями произвольного толкования отдельных положений УПК.

"28 октября 2016 года ректор КНУ им. Т. Шевченко ответил на указанное письмо и дал научный вывод, подготовленный специалистами кафедры правосудия юридического факультета, в котором разъяснялись вопросы начала досудебного расследования (регистрация заявлений и сообщений о преступлении, внесение сведений в ЕРДР) , передачи производств по подследственности, определения надлежащих субъектов принятия тех или иных процессуальных решений, а также определение доказательств недопустимыми ", - сказано в сообщении.

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