ГПУ направила до суду справу щодо іноземця, який купував зброю у військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Франції, який підозрюється у контрабанді зброї та підготовці терористичного акту. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Встановлено, що з червня 2015 року чоловік купував зброю та вибухівку у військовослужбовців Збройних Сил України для скоєння терактів на території Франції.
У травні 2016 року співробітники Служби безкпеки України затримали іноземця після проходження митного оформлення у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин”.
Під час обшуку у нього вилучили: 5 автоматів АК-74 — 5,45 мм.; 2 гранатомети РПГ-7В; 18 пострілів (зарядів) до них; 5 ящиків із патронами 5,45 мм. загальною кількістю 5400 штук; 5 ящиків тротилових шашок загальною вагою 125 кг; 100 штук електродетонаторів.
Дії іноземця кваліфікували за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, замах на контрабанду зброї та готування терористичного акту) КК України.
Наразі стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід — тримання під вартою.