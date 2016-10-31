ГПУ направила в суд дело в отношении иностранца, который закупал оружие у военнослужащих ВСУ

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15 марта, 19:03 • 114268 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163923 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136360 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112047 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105011 просмотра

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Киев • УНН

 • 4627 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Франции, который подозревается в контрабанде оружия и подготовке террористического акта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что с июня 2015 г. мужчина покупал оружие и взрывчатку у военнослужащих Вооруженных Сил Украины для совершения терактов на территории Франции.

В мае 2016 г. сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца после прохождения таможенного оформления в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин".

Во время обыска у него изъяли 5 автоматов АК-74 - 5,45 мм; 2 гранатомета РПГ-7В; 18 выстрелов (зарядов) к ним; 5 ящиков с патронами 5,45 мм в общем количестве 5 400 штук; 5 ящиков тротиловых шашек общим весом 125 кг 100 штук электродетонаторов.

Действия иностранца квалифицировали по ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, покушение на контрабанду оружия и подготовка террористического акта) УК Украины.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения - содержание под стражей.

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