ГПУ направила в суд дело в отношении иностранца, который закупал оружие у военнослужащих ВСУ

Установлено, что с июня 2015 г. мужчина покупал оружие и взрывчатку у военнослужащих Вооруженных Сил Украины для совершения терактов на территории Франции.

В мае 2016 г. сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца после прохождения таможенного оформления в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин".

Во время обыска у него изъяли 5 автоматов АК-74 - 5,45 мм; 2 гранатомета РПГ-7В; 18 выстрелов (зарядов) к ним; 5 ящиков с патронами 5,45 мм в общем количестве 5 400 штук; 5 ящиков тротиловых шашек общим весом 125 кг 100 штук электродетонаторов.

Действия иностранца квалифицировали по ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, покушение на контрабанду оружия и подготовка террористического акта) УК Украины.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения - содержание под стражей.