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ГПУ більше трьох годин допитувала З.Шкіряка щодо подій Євромайдану

ГПУ більше трьох годин допитувала З.Шкіряка щодо подій Євромайдану

Київ • УНН

 • 8038 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Допит радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка щодо подій Євромайдану тривав у Головному слідчому управлінні Генпрокуратури 3,5 години. Про це З.Шкіряк написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Допит в ГСУ ГПУ тривав 3,5 години. Відразу зазначу, що це був не останній мій візит до слідчих”, — повідомив З.Шкіряк.

За його словами, він надавав свідчення виключно щодо подій 29-30 листопада 2013 року в рамках кримінального провадження щодо побиття студентів на Євромайдані.

“Зі своєї сторони я дав максимальні свідчення по подіях 29-30 листопада, а також тому, що їм передувало, і сподіваюся, що вони допоможуть слідству у встановленні істини”, — написав З.Шкіряк.

Радник голови МВС також повідомив, що наступного тижня (дата і час поки узгоджуються) буде свідчити в іншому кримінальному провадженні, що стосується подій на Майдані Гідності 18-19 лютого 2014 року — Грушевського, Інститутська, Кріпосний провулок, Маріїінський парк, Майдан Незалежності тощо.

Він також наголосив, що процес розслідування подій затягнувся та рекомендував слідчим викликати на допит й інших учасників тих подій.

Зі свого боку він пообіцяв активно співпрацювати з ГПУ.

Українські Національні Новини

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