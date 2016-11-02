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15 марта, 19:03 • 114264 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163916 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136353 просмотра

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ГПУ более трех часов допрашивала З.Шкиряка о событиях Евромайдана

ГПУ более трех часов допрашивала З.Шкиряка о событиях Евромайдана

Киев • УНН

 • 8038 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Допрос советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка о событиях Евромайдана проходил в Главном следственном управлении Генпрокуратуры 3,5 часа. Об этом З.Шкиряк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Допрос в ГСУ ГПУ длился 3,5 часа. Сразу отмечу, что это был не последний мой визит к следователям", - сообщил З.Шкиряк.

По его словам, он давал показания исключительно о событиях 29-30 ноября 2013 года в рамках уголовного производства по факту избиения студентов на Евромайдане.

"Со своей стороны я дал максимальные показания по событиям 29-30 ноября, а также по тому, что им предшествовало, и надеюсь, что они помогут следствию в установлении истины", - написал З.Шкиряк.

Советник главы МВД также сообщил, что на следующей неделе (дата и время пока согласовываются) будет свидетельствовать в другом уголовном производстве, которое касается событий на Майдане Достоинства 18-19 февраля 2014 года - Грушевского, Институтская, Крепостной переулок, Марииинский парк, Майдан Незалежности и тому подобное.

Он также отметил, что процесс расследования событий затянулся и порекомендовал следователям вызвать на допрос и других участников тех событий.

Со своей стороны он пообещал активно сотрудничать с ГПУ.

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