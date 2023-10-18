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Готував теракт у Києві: агенту спецслужб рф повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Прокурори повідомили про підозру агенту російських спецслужб, який разом зі своєю поплічницею готував теракт у столиці у 2014 році. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Готував теракт у Києві: агенту спецслужб рф повідомлено про підозру

Деталі

За даними слідства, підозрюваний ‒ майор рф, співробітник однієї зі спецслужб з позивним «Мексиканець». У 2014 році агент прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп, які вестимуть підривну діяльність на території України.

Він завербував жительку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Спорядив її вибуховим пристроєм і розробив маршрут та організував виїзд до Києва.

Наприкінці 2014 року співробітники СБУ затримали її біля станції метро «Арсенальна», де жінка залишила сумку з трьома кілограмами тротилу та електродетонатором.

Наразі підозрюваний агент перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини, де продовжує вести розвідувально-підривну діяльність проти України. Його оголошено у розшук.

Йому інкриміновано незакінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, зберігання та передачу саморобного вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України).

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