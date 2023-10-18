Готовил теракт в Киеве: агенту спецслужб рф сообщено о подозрении

Детали

По данным следствия, подозреваемый - майор рф, сотрудник одной из спецслужб с позывным «Мексиканец». В 2014 году агент прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп, которые будут вести подрывную деятельность на территории Украины.

Он завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Снарядил ее взрывным устройством и разработал маршрут и организовал выезд в Киев.

В конце 2014 года сотрудники СБУ задержали её возле станции метро «Арсенальная», где женщина оставила сумку с тремя килограммами тротила и электродетонатором.

Сейчас подозреваемый агент находится на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины, где продолжает вести разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Он объявлен в розыск.

Ему инкриминируется незаконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, хранение и передача самодельного взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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