Агента фсб, який передавав окупантам дані про локації ЗСУ під Бахмутом, засудили до 15 років

Цитата

«Агент фсб «зливав» агресору локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Серед основних його завдань було виявлення та передача окупантам координат ключових опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в районі Бахмута», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Загарбники використовували розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по Бахмуту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування власних бойових операцій.

Також фсб задіяла свого агента для пошуку «однодумців» та їх подальшого вербування для шпигунства на користь рф у Слов’янську та Краматорську. Чоловіку обіцяли платити до 15 тисяч гривень на місяць, але цих грошей зловмисник так і не отримав.

Доповнення

Повідомляється, що СБУ затримала агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року. Це місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби фсб.

Для комунікації з фсб він використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як «Седой» або «Ступянский». Він передавав фото- та відеофайли із зображенням українських об’єктів з їхніми відмітками на електронних картах. Під час обшуків у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з фсб.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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