Агента фсб, который передавал оккупантам данные о локации ВСУ под Бахмутом, приговорили к 15 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. 15 лет тюрьмы получил агент фсб, который шпионил за подразделениями ВСУ под Бахмутом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
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«Агент фсб «сливал» агрессору локации боевых позиций Сил обороны в Донецкой области. Среди основных его задач было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута», - говорится в сообщении.
Детали
Захватчики использовали разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по Бахмуту и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Разведывательная информация была нужна оккупантам для планирования собственных боевых операций.
Также фсб задействовала своего агента для поиска «единомышленников» и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу рф в Слав’янске и Краматорске. Мужчине обещали платить до 15 тысяч гривен в месяц, но этих денег злоумышленник так и не получил.
Дополнение
Сообщается, что СБУ задержала агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. Это местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы фсб.
Для коммуникации с фсб он использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как «Седой» или «Ступянский». Он передавал фото- и видеофайлы с изображением украинских объектов с их отметками на электронных картах. Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с фсб.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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