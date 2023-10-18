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Агента фсб, который передавал оккупантам данные о локации ВСУ под Бахмутом, приговорили к 15 годам

Киев • УНН

 • 189105 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. 15 лет тюрьмы получил агент фсб, который шпионил за подразделениями ВСУ под Бахмутом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Агента фсб, который передавал оккупантам данные о локации ВСУ под Бахмутом, приговорили к 15 годам

Цитата

«Агент фсб «сливал» агрессору локации боевых позиций Сил обороны в Донецкой области. Среди основных его задач было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута», - говорится в сообщении.

Детали

Захватчики использовали разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по Бахмуту и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Разведывательная информация была нужна оккупантам для планирования собственных боевых операций.

Также фсб задействовала своего агента для поиска «единомышленников» и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу рф в Слав’янске и Краматорске. Мужчине обещали платить до 15 тысяч гривен в месяц, но этих денег злоумышленник так и не получил.

Дополнение

Сообщается, что СБУ задержала агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. Это местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы фсб.

Для коммуникации с фсб он использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как «Седой» или «Ступянский». Он передавал фото- и видеофайлы с изображением украинских объектов с их отметками на электронных картах. Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с фсб.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье задержали агенток фсб, которые "сливали" позиции ПВО и данные военных – СБУ

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