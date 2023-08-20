Готові обміняти бєлгород на членство в НАТО: Зеленський про поступки для вступу до Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий «обміняти» бєлгород на наше членство в НАТО. Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондент УНН.
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«Готові обміняти бєлгород на наше членство в НАТО», - сказав Зеленський.
Доповнення
Начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на відмову від частини території, яку окупувала росія, і що це могло б стати частиною завершення війни в Україні.
Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив інформацію про те, що Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини своїх територій на користь росії.
Позиція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга така ж, як України - жодної торгівлі українськими територіями бути не може. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів прокоментував заяву.
Згодом голова апарату генсека НАТО Стіан Єнссен назвав помилковими свої попередні заяви.