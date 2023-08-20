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Готовы обменять белгород на членство в НАТО: Зеленский об уступках для вступления в Альянс

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» белгород на наше членство в НАТО. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Готовы обменять белгород на наше членство в НАТО», - сказал Зеленский.

Дополнение

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на отказ от части территории, которую оккупировала россия, и что это могло бы стать частью завершения войны в Украине. 

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби опроверг информацию о том, что Украина может стать членом НАТО в обмен на отказ от части своих территорий в пользу России.

Позиция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга такая же, как Украины - никакой торговли украинскими территориями быть не может. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулебв эфире одного из телеканалов прокомментировал заявление.

Впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибочными свои предыдущие заявления.

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