Столтенберг: Україна сама вирішує, коли та за яких умов почати переговори з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер прокоментував заяву голови апарату генсека Альнса Стіана Єнссена, який заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на відмову від деяких своїх територій. За його словами,тілкьи Україні вирішувати, чи починати з рф переговори. Про це він сказав виступаючи на конференції в Норвегії, повідомляє Reuters, пише УНН.
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“Українці, і тільки українці, вирішуватимуть, коли існуватимуть умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, що є прийнятним рішенням”, — сказав Столтенберг.
Він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України, така ж і позиція голова апарату генсека Альнса Стіана Єнссена.
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“Його (представника НАТО — ред. ) меседж, і який є моїм головним меседжем, і який є головним меседжем НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО є незмінною — ми підтримуємо Україну”, — сказав Столтенберг.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга така ж, як України — жодної торгівлі українськими територіями бути не може.
Також віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на заяву з боку посадовця НАТО, заявивши, що будь-які поступки стануть винагородою рф, яка розв’язала війну.
Представник НАТО після своєї заяви назвав помилкою слова про територіальні поступки України.