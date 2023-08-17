У Білому домі спростували інформацію про членство України у НАТО в обмін на території
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив інформацію про те, що Україна може стати членом НАТО в обмін на відмову від частини своїх територій на користь росії. Про це інформує УНН, посилаючись на брифінг американського посадовця.
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"Нічого подібного. Це не так. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно заявляли, що НАТО буде майбутнім України, і на Вільнюському саміті Альянс підтримав цю ідею та підтримав ідею, за якою можна розробити шлях для цього остаточного членства", - заявив Кірбі.
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Він додав, що на сьогодні у центрі уваги має бути надання Україні допомоги для відсічі російської агресії та продовження звільнення тимчасово окупованих територій.
"Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", - зауважив посадовець.
Нагадаємо
Начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на відмову від частини території, яку окупувала росія, і що це могло б стати частиною завершення війни в Україні.
У МЗС України заявили, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.