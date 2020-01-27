Госпітальєрку та волонтерку, які просили вимкнути російський серіал, висадили з автобуса

“Ми були змушені зупинити автобус фірми Busfor.ua, яким їхали з Луцька до Києва на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал. Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився”, — написала Чорногуз.

За її словами, водій почав вимагати, дізнатися думку більшості автобуса.

“Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима”, — додає Чорногуз.

Вона також додала, що прохання диспетчерки фірми вимкнути російське кіно та вибачитися за погрози, водій проігнорував.

“Нас двох, волонтерку аеророзвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно”, — підсумувала госпітальєрка.

Нагадаємо, на Київщині знесли пам’ятник учасникам АТО.