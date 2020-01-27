Госпитальерку и волонтерку, которые просили выключить российский сериал, высадили из автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По дороге из Луцка в Киев посреди трассы высадили волонтерку на госпитальерку, которые просили водителя автобуса выключить российский сериал, который транслировался в салоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщила госпитальерка Ярина Чорногуз, передает УНН.
"Мы были вынуждены остановить автобус фирмы Busfor.ua, которым ехали из Луцка в Киев на трассе из-за отказа водителя выключить российский сериал. Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался", - написала Чорногуз.
По ее словам, водитель потребовал, узнать мнение большинства автобуса.
"Я вернулась и объяснила все то же людям, и важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, и ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, ездим на войну. Остальные в автобусе просто промолчали. Напоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами", - добавляет Чорногуз.
Она также добавила, что просьба диспетчера фирмы выключить российское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.
"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть спокойно российское кино", - подытожила госпитальерка.
Напомним, в Киевской области снесли памятник участникам АТО.