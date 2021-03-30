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Горіли гектари чагарників та очерету. Проникливі фото порятунку сови із вогняної пастки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Дніпропетровській області горіли гектари чагарників та очерету. Із вогняної пастки рятувальникам вдалось дістати мале совеня. Як повідомили у ДСНС, птах вижив, але обпік крила, передає УНН.

Деталі

30-го березня о 13:29 надійшло повідомлення про займання сухостою на відкритій території поблизу селища Лобойківка Петриківського району.

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За викликом одразу були направлено чергове відділення 53-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Цитата

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогонь охопив очерет та суха траву на відкритій території. Під час ліквідації пожежі, рятувальники помітили в палаючих чагарниках мале совеня. Надзвичайники дістали крилатого з вогняної пастки, але нажаль птах обпік крила. Внаслідок пожежі знищено суху траву та очерет на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Пожежу локалізовано о 14:05 та ліквідовано о 14:55.

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