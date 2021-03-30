Горіли гектари чагарників та очерету. Проникливі фото порятунку сови із вогняної пастки

Деталі

30-го березня о 13:29 надійшло повідомлення про займання сухостою на відкритій території поблизу селища Лобойківка Петриківського району.

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За викликом одразу були направлено чергове відділення 53-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогонь охопив очерет та суха траву на відкритій території. Під час ліквідації пожежі, рятувальники помітили в палаючих чагарниках мале совеня. Надзвичайники дістали крилатого з вогняної пастки, але нажаль птах обпік крила. Внаслідок пожежі знищено суху траву та очерет на площі 2 га", - йдеться у повідомленні.

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Пожежу локалізовано о 14:05 та ліквідовано о 14:55.