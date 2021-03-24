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Видерся на 12-метрову висоту: під Києвом рятувальники зняли з дерева єнота

Київ • УНН

 • 17385 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Київщині в селі Гора добровільна пожежна команда «Штурм» врятувала єнота, який заліз на крихке дерево на висоту близько 12 метрів. Про це повідомлено на сторінці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook, передає УНН.

Деталі

Мешканці села Гора, на Київщині, у понеділок звернулися до команди порятунку тварин з проханням зняти з дерева єнота. На місце події приїхала добровільна пожежна команда “Штурм”. Довелось докласти неабияких зусиль, аби врятувати тварину, оскільки дерево виявилось надто крихким і в будь-який момент могло переламатись і впасти.

Цитата

“Зняти його традиційними методами було неможливо, тому що дерево ледь трималося і могло зламатися в будь-який момент від навантаження. За допомогою триколінної драбини рятувальник піднявся на дерево, перестрахував його мотузкою, і почав поступово надпилювати дерево. Надпилене дерево опустилося на висоту близько чотирьох метрів, а потім єнот стрибнув на м’яку землю, спільними зусиллями рятувальників та пожежників був виловлений і поміщений в переноску, що виявилося не дуже просто, тому що через зубастість цей звір не поступається собаці, а по спритності — коту”, — повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

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Звідки взявся дивакуватий звір — залишається загадкою. Проте зазначено, що єнот не постраждав під час операції порятунку. Оскільки господарі тварини досі невідомі, вона перебуває в притулку.

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