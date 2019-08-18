У США єнот заліз в автомат з їжею за смаколиками, але вилізти вже не зміг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Дельтоні (штат Флорида, США) єнот заліз в автомат їжею, що знаходиться при місцевій школі, але вибратися звідти не зміг. Небайдужим довелося рятувати пухнастого крадія. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Тварина, скоріш за все, хотіла добратись до їжі в автоматі, через це єнот пробрався до будівлі середньої школи. Але автомат виявився замалим для неї.
Коли люди помітили єнота, то одразу викликали на місце поліцейських та працівників служби з контролю за тваринами. Вони винесли автомат на вулицю і звільнили тварину.
Зазначається, що “операція” з порятунку тварини зайняла близько двох годин.
Нагадаємо, в Миколаєві врятували дівчинку, яка застрягла головою в металевому паркані.