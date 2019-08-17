В Миколаєві врятували дівчинку, яка застрягла головою в металевому паркані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. До Служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що дівчинка 2009 р.н. застрягла головою у металевому паркані по вул. Лазурна Заводського району м. Миколаєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"На місце виклику направлено аварійно-рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники за допомогою ручного гідравлічного інструменту розсунули пруття решітки і вивільнили дівчинку.
Додається, що дитина почувала себе добре та медичної допомоги не потребувала.
Нагадаємо, маленький хлопчик застряг головою у віконній решітці.