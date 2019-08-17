В Николаеве спасли девочку, застрявшую головой в металлическом заборе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что девочка 2009 г.р. застряла головой в металлическом заборе по ул. Лазурная Заводского района Николаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На место вызова направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередную смену оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента раздвинули прутья решетки и освободили девочку.
Добавляется, что ребенок чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.
Напомним, маленький мальчик застрял головой в оконной решетке.