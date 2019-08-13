Маленький хлопчик застряг головою у віконній решітці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Хлопчик у Кривому Розі на Дніпропетровщині застряг головою у віконній решітці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Едуарда Фукса Покровського району міста Кривий Ріг хлопчик застряг головою у віконній решітці на першому поверсі, рятувальники отримали 13 серпня о 14:18.
На місці рятувальники встановили, що дитина застрягла головою ззовні у віконній решітці квартири у житловому будинку.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили дитину з віконної решітки. Хлопчика, 2013 року народження, передано працівникам швидкої медичної допомоги, стан здоров’я задовільний.
Нагадаємо, маленький хлопчик затиснув палець у калейдоскопі.