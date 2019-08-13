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Маленький хлопчик застряг головою у віконній решітці

Маленький хлопчик застряг головою у віконній решітці

Київ • УНН

 • 19184 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Хлопчик у Кривому Розі на Дніпропетровщині застряг головою у віконній решітці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Едуарда Фукса Покровського району міста Кривий Ріг хлопчик застряг головою у віконній решітці на першому поверсі, рятувальники отримали 13 серпня о 14:18.

На місці рятувальники встановили, що дитина застрягла головою ззовні у віконній решітці квартири у житловому будинку.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили дитину з віконної решітки. Хлопчика, 2013 року народження, передано працівникам швидкої медичної допомоги, стан здоров’я задовільний.

Нагадаємо, маленький хлопчик затиснув палець у калейдоскопі.

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