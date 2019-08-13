Маленький мальчик застрял головой в оконной решетке

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 95832 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100540 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129413 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127370 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128698 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130665 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151145 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140897 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Маленький мальчик застрял головой в оконной решетке

Маленький мальчик застрял головой в оконной решетке

Киев  •  УНН

 • 19182 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Сообщение от гражданки о том, что на улице Эдуарда Фукса Покровского района города Кривой Рог мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже, спасатели получили 13 августа в 14:18.

На месте спасатели установили, что ребенок застрял головой извне в оконной решетке квартиры в жилом доме.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из оконной решетки. Мальчика 2013 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, маленький мальчик зажал палец в калейдоскопе.

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