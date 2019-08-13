Маленький мальчик застрял головой в оконной решетке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Мальчик в Кривом Роге в Днепропетровской области застрял головой в оконной решетке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение от гражданки о том, что на улице Эдуарда Фукса Покровского района города Кривой Рог мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже, спасатели получили 13 августа в 14:18.
На месте спасатели установили, что ребенок застрял головой извне в оконной решетке квартиры в жилом доме.
С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из оконной решетки. Мальчика 2013 года рождения передали работникам скорой медицинской помощи, состояние здоровья удовлетворительное.
Напомним, маленький мальчик зажал палец в калейдоскопе.