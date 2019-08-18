В США енот залез в автомат с едой за вкусностями, но вылезти уже не смог
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Дельтон (штат Флорида, США) енот залез в автомат пищей, что находится при местной школе, но выбраться оттуда не смог. Неравнодушным пришлось спасать пушистого вора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Животное, скорее всего, хотело добраться до еды в автомате, поэтому енот пробрался в здание средней школы. Но автомат оказался слишком маленьким для него.
Когда люди заметили енота, то сразу вызвали на место полицейских и работников службы по контролю за животными. Они вынесли автомат на улицу и освободили животное.
Отмечается, что “операция” по спасению животного заняла около двух часов.
Напомним, в Николаеве спасли девочку, которая застряла головой в металлическом заборе.