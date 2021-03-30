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Горели гектары кустарников и тростника. Проникновенные фото спасения совы с огненной ловушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Днепропетровской области горели гектары кустарников и тростника. С огненной ловушки спасателям удалось достать маленького совенка. Как сообщили в ГСЧС, птица выжила, но обжгла крылья, передает УНН.

Детали

30-го марта в 13:29 поступило сообщение о возгорании сухостоя на открытой территории вблизи поселка Лобойковка Петриковского района.

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По вызову сразу было направлено дежурное отделение пятьдесят третьего государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Цитата

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что огонь охватил камыш и сухую траву на открытой территории. Во время ликвидации пожара, спасатели заметили в горящих кустарниках маленького совенка. Чрезвычайники достали крылатого с огненной ловушки, но к сожалению птица обжгла крылья. В результате пожара уничтожено сухую траву и камыш на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Добавим

Пожар локализован в 14:05 и ликвидирован в 14:55.

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