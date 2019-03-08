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22 березня, 17:51 • 79782 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 122353 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104308 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104160 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 89788 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101940 перегляди

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21 березня, 18:19 • 151555 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168042 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154880 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Google привітав жінок з 8 березня

Google привітав жінок з 8 березня

Київ • УНН

 • 12592 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Пошукова система Google привітала з Міжнародним жіночим днем згадавши надихаючі цитати 13 відомих жінок з різних країн, передає УНН.

"Крила — свобода, тільки коли розкриті в польоті, за спиною вони — тягар", - Марина Цвєтаєва, російська поетеса.

"Навіщо мені ноги, коли в мене є крила, щоб літати!", - Фріда Кало, мексиканська художниця.

"Ніколи не дозволяйте обмеженій уяві інших людей обмежувати вас", - Мей Керол Джемісон, американський лікар і астронавт NASA.

"Нехай ніщо у світі тебе не сковує, крім тієї істини, яку ти несеш в середині", - Емма Гервер, німецька письменниця.

"Якщо ти мрієш про щось поодинці — це всього лише мрія; якщо ви мрієте про це удвох — це реальність", - Йоко Оно, японська авангардна художниця, співачка і діяч мистецтва.

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"Ми занадто дорогоцінні, щоб впускати розчарування у свій розум", - Бено Чефін, індійська жінка-дипломат.

"Не кажи, що ти слабка через те, що ти жінка", - Мері Ком, індійська спортсменка, боксер.

"Я сильніше себе самої", - Кларіс Ліспектор, бразильська письменниця.

"Я дійсно вірю в ідею майбутнього", - Заха Хадід, британсько-іракський архітектор і дизайнер.

"Відвагу потрібно проявляти у всьому", - Мілісент Фосетт, англійська суфражистка і феміністка.

"Майбутнє може слугувати набагато яскравішим джерелом натхнення, ніж минуле", - Жорж Санд, французька письменниця.

"Коли у людини є хоча б одна мрія, йому є заради чого бути сильним",- Сань Мао, тайванська письменниця.

"Я важлива. Я важлива нарівні з іншими. Чи не  "тільки якщо" і не "оскільки". Я важлива і крапка", - Чімаманда Адічі, нігерійська письменниця, співачка.

Як повідомляв УНН, сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник".

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