Google привітав жінок з 8 березня

"Крила — свобода, тільки коли розкриті в польоті, за спиною вони — тягар", - Марина Цвєтаєва, російська поетеса.

"Навіщо мені ноги, коли в мене є крила, щоб літати!", - Фріда Кало, мексиканська художниця.



"Ніколи не дозволяйте обмеженій уяві інших людей обмежувати вас", - Мей Керол Джемісон, американський лікар і астронавт NASA.



"Нехай ніщо у світі тебе не сковує, крім тієї істини, яку ти несеш в середині", - Емма Гервер, німецька письменниця.



"Якщо ти мрієш про щось поодинці — це всього лише мрія; якщо ви мрієте про це удвох — це реальність", - Йоко Оно, японська авангардна художниця, співачка і діяч мистецтва.



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"Ми занадто дорогоцінні, щоб впускати розчарування у свій розум", - Бено Чефін, індійська жінка-дипломат.



"Не кажи, що ти слабка через те, що ти жінка", - Мері Ком, індійська спортсменка, боксер.



"Я сильніше себе самої", - Кларіс Ліспектор, бразильська письменниця.



"Я дійсно вірю в ідею майбутнього", - Заха Хадід, британсько-іракський архітектор і дизайнер.



"Відвагу потрібно проявляти у всьому", - Мілісент Фосетт, англійська суфражистка і феміністка.



"Майбутнє може слугувати набагато яскравішим джерелом натхнення, ніж минуле", - Жорж Санд, французька письменниця.



"Коли у людини є хоча б одна мрія, йому є заради чого бути сильним",- Сань Мао, тайванська письменниця.



"Я важлива. Я важлива нарівні з іншими. Чи не "тільки якщо" і не "оскільки". Я важлива і крапка", - Чімаманда Адічі, нігерійська письменниця, співачка.



Як повідомляв УНН, сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник".