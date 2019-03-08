Близько 90 жінок мають військове звання "полковник"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Статус учасника бойових дій отримали понад 7 тисяч жінок — військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, 166 з них удостоєні вищих державних нагород, у тому числі п’ятеро були нагороджені посмертно", - повідомив Президент.
Порошенко підкреслив, що сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник". Серед осіб старшого офіцерського складу 842 військовослужбовця – жінки.
Як повідомляв УНН, станом на січень 2019 року 4% старших офіцерів (полковник, підполковник) складають жінки. Приблизно 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, є жінки.
За даними відомства, у Збройних силах України працюють та служать 57 тисяч жінок. З них 26 тисяч військовослужбовці-жінки, 3,5 тисячі – офіцери.