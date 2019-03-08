"Статус участника боевых действий получили более 7000 женщин - военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, 166 из них удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро были награждены посмертно", - сообщил Президент.



Порошенко подчеркнул, что сегодня около 90 женщин носят воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих - женщины.



Как сообщал УНН, по состоянию на январь 2019 4% старших офицеров (полковник, подполковник) составляют женщины. Примерно 8% военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил, являются женщины.

По данным ведомства, в Вооруженных силах Украины работают и служат 57000 женщин. Из них 26 000 военнослужащих-женщины, 3,5 тысячи - офицеры.