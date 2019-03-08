Google поздравил женщин с 8 марта

"Крылья - свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они - тяжесть", - Марина Цветаева, русская поэтесса.

"Зачем мне ноги, когда у меня есть крылья, чтобы летать!", - Фрида Кало, мексиканская художница.



"Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей ограничивать вас", - Мэй Кэрол Джемисон, американский врач и астронавт NASA.



"Пусть ничто в мире тебя не сковывает, кроме той истины, которую ты несешь в середине", - Эмма Гервер, немецкая писательница.



"Если ты мечтаешь о чем-то одном - это всего лишь мечта, а если вы мечтаете об этом вдвоём - это реальность", - Йоко Оно, японская авангардная художница, певица и деятель искусства.



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"Мы слишком драгоценные, чтобы впускать разочарование в свой ум", - Бено Чефин, индийская женщина-дипломат.



"Не говори, что ты слабая из-за того, что ты женщина", - Мэри Ком, индийская спортсменка, боксер.



"Я сильнее себя самого", - Лиспектор, бразильская писательница.



"Я действительно верю в идею будущего", - Заха Хадид, британско-иракский архитектор и дизайнер.



"Отвагу нужно проявлять во всем", - Миллисент Фосетт, английский суфражистки и феминистка.



"Будущее может служить гораздо более ярким источником вдохновения, чем прошлое", - Жорж Санд, французская писательница.



"Когда у человека есть хотя бы одна мечта, ему есть ради чего быть сильным", - Сань Мао, тайваньская писательница.



"Я важна. Я важная наравне с другими. Едва ли не "только если" и не "потому что". Я важна и точка", - Чимаманда Адыча, нигерийская писательница, певица.



Как сообщал УНН, сегодня около 90 женщин имеют военное звание "полковник".