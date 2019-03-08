Google поздравил женщин с 8 марта

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110114 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114306 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117554 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147141 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145049 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130418 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130425 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Google поздравил женщин с 8 марта

Google поздравил женщин с 8 марта

Киев  •  УНН

 • 12588 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Поисковая система Google поздравила с Международным женским днем вспомнив вдохновляющие цитаты 13 известных женщин из разных стран, передает УНН.

"Крылья - свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они - тяжесть", - Марина Цветаева, русская поэтесса.

"Зачем мне ноги, когда у меня есть крылья, чтобы летать!", - Фрида Кало, мексиканская художница.

"Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей ограничивать вас", - Мэй Кэрол Джемисон, американский врач и астронавт NASA.

"Пусть ничто в мире тебя не сковывает, кроме той истины, которую ты несешь в середине", - Эмма Гервер, немецкая писательница.

"Если ты мечтаешь о чем-то одном - это всего лишь мечта, а если вы мечтаете об этом вдвоём - это реальность", - Йоко Оно, японская авангардная художница, певица и деятель искусства.

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"Мы слишком драгоценные, чтобы впускать разочарование в свой ум", - Бено Чефин, индийская женщина-дипломат.

"Не говори, что ты слабая из-за того, что ты женщина", - Мэри Ком, индийская спортсменка, боксер.

"Я сильнее себя самого", - Лиспектор, бразильская писательница.

"Я действительно верю в идею будущего", - Заха Хадид, британско-иракский архитектор и дизайнер.

"Отвагу нужно проявлять во всем", - Миллисент Фосетт, английский суфражистки и феминистка.

"Будущее может служить гораздо более ярким источником вдохновения, чем прошлое", - Жорж Санд, французская писательница.

"Когда у человека есть хотя бы одна мечта, ему есть ради чего быть сильным", - Сань Мао, тайваньская писательница.

"Я важна. Я важная наравне с другими. Едва ли не "только если" и не "потому что". Я важна и точка", - Чимаманда Адыча, нигерийская писательница, певица.

Как сообщал УНН, сегодня около 90 женщин имеют военное звание "полковник".

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