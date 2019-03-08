У ДПСУ працюють понад 10 тис. жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Державній прикордонній службі України проходять службу та працюють на різних посадах більше 10 тисяч представників чарівної статі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"На цей час в Державній прикордонній службі України проходять службу та працюють на різних посадах більше 10 тисяч представників чарівної статі. З них 755 є учасниками бойових дій та 157 – учасниками війни. 18 жінок у відомстві мають військове звання – полковник", - повідомив Президент.
Як повідомляв УНН, сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник".
Як повідомляв УНН, станом на січень 2019 року 4% старших офіцерів (полковник, підполковник) складають жінки. Приблизно 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, є жінки.