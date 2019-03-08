В ГПСУ работают более 10 тыс. женщин

"В настоящее время в Государственной пограничной службе Украины проходят службу и работают на разных должностях более 10 000 представителей прекрасного пола. Из них 755 являются участниками боевых действий и 157 - участниками войны. 18 женщин в ведомстве носят воинское звание - полковник", - сообщил Президент .



Как сообщал УНН, сегодня около 90 женщин имеют военное звание "полковник".



Как сообщал УНН, по состоянию на январь 2019 4% офицеров (полковник, подполковник) составляют женщины. Примерно 8% военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил, являются женщины.