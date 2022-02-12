Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19 — 1514
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19, Загальна кількість захворівших за попередній день - 1514. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Деталі
Місто бореться з найбільшим спалахом пандемії, використовуючи обов’язковий карантин для всіх мандрівників і масове тестування.
Цього тижня Гонконг ввів нове обмеження, обмеживши особисте зібрання не більше ніж двома домогосподарствами. У торгові центри та супермаркети планується пускати лише вакцинованих людей. Наказали закрити богослужіння, перукарні та інші підприємства.
Пекінські чиновники та китайські державні ЗМІ попередили Гонконг від послаблення будь-яких заходів, заявивши, що політика «життя з вірусом» перевантажить його медичні системи.
Влада ввела блокування в житлових будинках всюди, де виявлено скупчення інфекцій, і вже заборонила громадські обіди після 18:00. У Гонконгу повністю вакциновано 73% населення. У число не входять діти.
Нагадаємо
Пізні вечірки в клубах, походи в кінотеатр, виходити без масок у громадських місцях: все це стало доступним в деяких країнах Європи та Північної Америки. Крок за кроком все більше країн пом’якшують свої обмеження щодо COVID-19 на тлі сподівань, що хвиля омікрон пройшла свій пік.