Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19 — 1514

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 40727 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 66971 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 80152 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 108438 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 116946 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 106885 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128047 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166488 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178491 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215309 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 96416 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 175858 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 239525 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 56991 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 44257 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 239453 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 175801 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 288881 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 408683 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 661057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 1653 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 44257 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97401 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135063 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160001 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19 — 1514

Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19 — 1514

Київ • УНН

 • 20428 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Гонконг у суботу повідомив про щоденний рекорд підтверджених випадків COVID-19, Загальна кількість захворівших за попередній день - 1514. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Місто бореться з найбільшим спалахом пандемії, використовуючи обов’язковий карантин для всіх мандрівників і масове тестування.

Цього тижня Гонконг ввів нове обмеження, обмеживши особисте зібрання не більше ніж двома домогосподарствами. У торгові центри та супермаркети планується пускати лише вакцинованих людей. Наказали закрити богослужіння, перукарні та інші підприємства.

Пекінські чиновники та китайські державні ЗМІ попередили Гонконг від послаблення будь-яких заходів, заявивши, що політика «життя з вірусом» перевантажить його медичні системи.

Влада ввела блокування в житлових будинках всюди, де виявлено скупчення інфекцій, і вже заборонила громадські обіди після 18:00. У Гонконгу повністю вакциновано 73% населення. У число не входять діти.

Нагадаємо

Пізні вечірки в клубах, походи в кінотеатр, виходити без масок у громадських місцях: все це стало доступним в деяких країнах Європи та Північної Америки. Крок за кроком все більше країн пом’якшують свої обмеження щодо COVID-19 на тлі сподівань, що хвиля омікрон пройшла свій пік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33