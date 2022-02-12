Гонконг в субботу сообщил о ежедневном рекорде подтвержденных случаев COVID-19 — 1514
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Гонконг в субботу сообщил о ежедневном рекорде подтвержденных случаев COVID-19. Общее количество заболевших за предыдущий день – 1514. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Город борется с самой большой вспышкой пандемии, используя обязательный карантин для всех путешественников и массовое тестирование.
На этой неделе Гонконг ввел новое ограничение, ограничив личное собрание не более чем двумя домохозяйствами. В торговые центры и супермаркеты планируется пускать только вакцинированных людей. Приказали закрыть богослужения, парикмахерские и другие предприятия.
Пекинские чиновники и китайские государственные СМИ предупредили Гонконг от ослабления любых мер, заявив, что политика "жизни с вирусом" перегрузит его медицинские системы.
Власти ввели блокировку в жилых домах везде, где обнаружено скопление инфекций, и уже запретили общественные обеды после 18:00. В Гонконге полностью вакцинировано 73% населения. В число не входят дети.
Напомним
Поздние вечеринки в клубах, походы в кинотеатр, выходить без масок в общественных местах: все это стало доступным в некоторых странах Европы и Северной Америки. Шаг за шагом все больше стран смягчают свои ограничения в отношении COVID-19 на фоне надежд, что волна Омикрон прошла свой пик.