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15 марта, 19:03 • 100705 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116564 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110692 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101046 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97952 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85434 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118717 просмотра

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14 марта, 19:57 • 125034 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126951 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Гонконг в субботу сообщил о ежедневном рекорде подтвержденных случаев COVID-19 — 1514

Гонконг в субботу сообщил о ежедневном рекорде подтвержденных случаев COVID-19 — 1514

Киев • УНН

 • 20423 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Гонконг в субботу сообщил о ежедневном рекорде подтвержденных случаев COVID-19. Общее количество заболевших за предыдущий день – 1514. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Город борется с самой большой вспышкой пандемии, используя обязательный карантин для всех путешественников и массовое тестирование.

На этой неделе Гонконг ввел новое ограничение, ограничив личное собрание не более чем двумя домохозяйствами. В торговые центры и супермаркеты планируется пускать только вакцинированных людей. Приказали закрыть богослужения, парикмахерские и другие предприятия.

Пекинские чиновники и китайские государственные СМИ предупредили Гонконг от ослабления любых мер, заявив, что политика "жизни с вирусом" перегрузит его медицинские системы.

Власти ввели блокировку в жилых домах везде, где обнаружено скопление инфекций, и уже запретили общественные обеды после 18:00. В Гонконге полностью вакцинировано 73% населения. В число не входят дети.

Напомним

Поздние вечеринки в клубах, походы в кинотеатр, выходить без масок в общественных местах: все это стало доступным в некоторых странах Европы и Северной Америки. Шаг за шагом все больше стран смягчают свои ограничения в отношении COVID-19 на фоне надежд, что волна Омикрон прошла свой пик.

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