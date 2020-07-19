Гонконг б'є рекорд по COVID-19: влада посилює обмеження

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила на пресконференції, що за останні 24 години було зареєстровано понад 100 випадків захворювання - найбільша кількість з моменту початку пандемії в кінці січня.

"Ситуація дуже серйозна, і немає ніяких ознак того, що вона опиниться під контролем", - сказав Лам.

Так, повідомляється що парки розваг, спортивні зали і 10 інших типів об'єктів залишатимуться закритими протягом ще семи днів, в той час як вимогу до ресторанів надавати їжу на винос тільки після 18.00 було продовжено. Маски для обличчя будуть обов'язковими в закритих громадських місцях.

Як повідомляв УНН, Китай за минулу добу виявив 16 нових випадків коронавірусної інфекції та 42 безсимптомних носія, з лікарень виписали 17 пацієнтів.