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Пандемия: Китай официально зафиксировал новых 16 случаев COVID-19 за сутки

Пандемия: Китай официально зафиксировал новых 16 случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 12145 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Китай за минувшие сутки выявил 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 42 бессимптомных носителя, из больниц выписали 17 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, передает УНН.

Уточняется, что из 16 случаев — 13 локальные — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 660 случаев коронавирусной инфекции, 78 775 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 2 007, выздоровели 1 923 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 42 таких случая, из них 12 — ввозные, остальные 30 — локальные, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 147 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1777 случаев заражения (12 человек скончались, 1274 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 454 человека (семь скончались, 440 вылечились).

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